Лицо вместо паспорта: в аэропортах запустят новую систему проверки

В Дубае систему безопасности в аэропортах переведут на новый уровень

Правительство Дубая совместно с британским стартапом ObjectTech разработает новые меры безопасности для аэропорта Дубая.

Представители ObjectTech заявили, что сотрудничают с правительством для разработки цифровых паспортов, которые потенциально могут устранить проверки в ручном режиме в Международном аэропорту Дубая.

В ObjectTech сообщают, что новая система будет работать на основе биометрии и технологии блокчейн с использованием цифровых паспортов для идентификации пассажиров, которые прибывают в страну. Система верифицирует пассажиров с помощью 3D-сканера во время того, как пассажиры проходят по туннелю от самолета до зоны выдачи багажа.

Благодаря технологии блокчейн новые цифровые паспорта также будут оснащены функцией защиты конфиденциальности, с помощью которой пассажиры смогут контролировать, кто может получить доступ к их паспортной информации, а кто — нет.

Разработка пилотного проекта будет завершена к 2020 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что хакерам удалось обмануть биометрическую систему флагмана Samsung. Исследование хакеров из CCC показало, что сканер радужки глаза Samsung можно обмануть, показывая ему изображение глаза жертвы. Картинку радужки можно получить из фотографий высокого разрешения, которые сами пользователи размещают в интернете.

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По материалам coindesk.com