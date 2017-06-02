Mastercard превратит еще одну столицу в смарт-сити

Власти Мехико объявили о начале сотрудничества с Mastercard для внедрения в повседневную жизнь горожан цифровых высокотехнологичных решений

Столица Мексики присоединится к инициативе по развитию городов от Mastercard, которая ранее запустилась в Лондоне, Сингапуре и других городах.

В рамках программы планируется обновление системы оплаты проезда в общественном транспорте. Mastercard и местные банки собираются ввести специальные дебетовые карты, которые можно будет использовать как для совершения покупок, так и для оплаты проезда.

Также Mastercard поможет местным предприятиям малого бизнеса внедрить системы приема электронных платежей. Этот шаг обеспечит большее удобство для покупателей и оптимизирует работу предприятий.

Мехико также будет сотрудничать с Mastercard в целях развития индустрии туризма. Данные, которые обрабатывает международная платежная система, помогут предоставить гостям города более персонализированное обслуживание.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что карты Mastercard стали проездными. С их помощью в метро Киева можно ездить со скидками. Украина стала первой страной в мире, где заработал такой сервис

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