Mastercard против Visa: кто лидирует на американском континенте?

Количество карт Mastercard в Северной и Южной Америке в 2015 году выросло на 6%, а карт Visa стало больше на 4%

Mastercard опередила своего главного конкурента Visa с точки зрения темпов роста в Северной и Южной Америке в 2015. Тем не менее, Visa все еще остается лидером в том, что касается доли на рынке (43%) и оставляет позади всех конкурентов.

Количество карт Mastercard в Северной и Южной Америке в 2015 году выросло на 6%. Карт Visa стало больше на 4%. Однако это не мешает Visa оставаться самой влиятельной платежной системой в обеих Америках. На континенте в обращении находится 2,9 млрд платежных карт. Из них 43% эмитированы Visa, а 26% — Mastercard. Карты, выпущенные ритейлерами под собственными брендами, составляют 23% от всех карт в обращении.

В целом, 2015 год стал очень удачным для Mastercard, особенно в том, что касается рынка Северной Америки. В Канаде карт это платежной системы стало на 12% больше, а в США — на 6%. Сейчас в Канаде карты, эмитентом которых является Mastercard, составляют 40% от всех карт в обращении.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в России недовольны Visa и Mastercard.

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По материалам plusworld.ru