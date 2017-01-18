Мобильные платежи и GPS: пользователи назвали любимые функции смартфонов

Функция мобильных платежей на смартфонах становится все более популярной среди пользователей

Около 11% британских потребителей хоть раз совершали мобильный платеж в физическом магазине и делают это периодически. 2% — совершают мобильные платежи везде, где это возможно. Такие результаты показало исследование uSwitch.

6% Британцев считают, что мобильные платежи — это самая полезная функция их смартфонов. А среди британцев в возрасте от 18 до 34 лет показатель находится на уровне 8%.

Из 71% британцев, которые никогда не совершали мобильные платежи для оплаты товаров в традиционных магазинах (67%) или больше не делают этого после нескольких попыток, сделанных ранее (4%), около 31% обеспокоены вопросами безопасности, а 59% предпочитают более традиционные методы платежей, такие как наличка или платежные карты.

Из 2,002 респондентов, которые приняли участие в исследовании, 21% более склонны пользоваться мобильными платежами вместо других инновационных технологий, таких как шлем виртуальной реальности (10%). Респонденты также скорее будут совершать платежи, используя технологию NFC, чем цифровые помощники Google Home или Amazon Echo (7%).

Среди других результатов исследования uSwitch:

— 13% респондентов считают идентификацию по отпечатку пальца самой полезной функцией их смартфонов. Показатель находится на уровне 15% среди ресопондентов в возрасте от 18 до 34 лет

— Мужчины считают технологию идентификации по отпечатку пальца более полезной, чем женщины (14% — мужчины, 11% — женщины)

— 4% респондентов считают виртуальных или голосовых помощников самой полезной функцией своих смартфонов

— Самыми любимыми функциями своих мобильных телефонов респонденты назвали GPS (42%) и приложения-мессенджеры, такие как WhatsApp (36%)

— Технологию сканирования радужной оболочки глаза отметили 2% респондентов

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем рынка мобильных платежей будет расти на 33% в год.

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По материалам nfcworld.com