Мобильные платежи в офлайн-магазинах: названа страна-лидер

18% потребителей по всему миру хотя бы раз совершили мобильный платеж в физическом магазине

За последние полгода около 18% потребителей по всему миру совершили хотя бы один мобильный платеж в физическом магазине, что на 10% больше по сравнению с 2014 годом. Такие данные предоставила компания Mobile Ecosystem Forum (MEF) по результатам проведенного исследования.

Лидерами по этому показателю являются потребители из Китая (38%). В Китае показатель почти вдвое превышает средний по всему миру.

На втором месте находятся развитые страны — Великобритания, США, Франция и Германия — там показатель находится на уровне 17%. За ними идут развивающиеся страны — Бразилия, Индия, Южная Африка и Нигерия (13%).

Согласно результатам исследования MEF, 78% респондентов хоть раз совершили мобильный платеж — в магазине или через приложение. 66% опрошенных пользуются услугой мобильного банкинга, 44% — используют мобильные банковские приложения для проверки баланса счета (в 2014 году показатель находился на уровне 28%), а 29% — для оплаты по счетам (на 20% больше, чем два года назад).

Исследование проводилось при поддержке Wirecard и On Device Research. В нем приняли участие 6 тыс потребителей из девяти стран.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам nfcworld.com