Мобильные устройства стали движущей силой онлайн-торговли

В 2017 году 28% расходов на розничные онлайн-покупки будут приходиться на мобильные устройства

В 2017 году более четверти всех розничных онлайн-покупок в Европе (27,9%) будут совершаться с мобильных устройств. Лидерами в Европе по объему расходов на покупки с мобильных устройств (в физических магазинах, онлайн или через приложения) станут потребители из Великобритании. Такие данные выявило совместное исследование VoucherCodes.co.uk и Centre for Retail Research (CRR).

В течение следующего года британские потребители потратят около 33,82 млрд долларов с помощью своих мобильных устройств, что на 26% больше, чем в 2016 году. Так, на расходы с мобильных девайсов будет приходиться около 40% всех розничных покупок в интернете.

Немного меньше потратят немцы (30,71 млрд долларов) и французы (14,44 млрд долларов).

В 2016 году средний объем транзакции с мобильного устройства в Европе был на уровне 55 долларов. В 2017 году этот показатель увеличится на 1 доллар.

В исследовании приняли участие ритейлеры и более 1 тыс потребителей со всей Европы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам nfcworld.com