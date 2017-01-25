Мобильный банкинг становится причиной увольнений

Банки продолжают увольнять сотрудников и заменять их цифровыми технологиями

Британский банк HSBC намерен закрыть еще 62 отделения в текущем году, что станет причиной увольнения еще 200 сотрудников. В банке утверждают, что пошли на такой шаг вследствие развития мобильного и интернет-банкинга.

Ранее компания Which? уже назвала HSBC рекордсменом по количеству закрытых банковских отделений — всего за два года финучреждение сократило свою сеть банковских отделений на четверть.

Решение HSBC по закрытию отделений последовало за недавним соглашением, которое было достигнуто между британскими банками и почтой (Post Office). Согласно соглашению, 99% банковских клиентов физических лиц смогут обслуживаться в отделениях почты.

Тем не менее, HSBC назвал главной причиной закрытия отделений именно масштабное внедрение мобильного и интернет-банкинга.

В HSBC добавили, что и дальше будут инвестировать в цифровые технологии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, почему банки сокращают сотрудников.

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По материалам paymenteye.com