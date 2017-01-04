Мобильный банковский сервис для мигрантов в Европе получил $10 млн инвестиций

Привлеченные средства пойдут на расширение проекта

Британский мобильный банковский сервис Monese, который помогает мигрантам в Европе открывать банковские счета, получил 10 млн долларов инвестиций для расширения в Европе.

Среди инвесторов компании Anthemis Exponential Ventures, Korea Investment Partners и STE Capital.

Monese был основан эстонцем Норрисом Коппелем, который не понаслышке знает, насколько сложно иностранцу открыть банковский счет в новой стране. Его партнерами в данном проекте являются бывшие сотрудники Skype, AKQA и RBS.

Сервис запустился в Великобритании в 2015 году. Среди перечня предоставляемых услуг: мгновенное открытие счета через мобильное приложение, мониторинг текущего состояния счета, дешевые глобальные платежи и бесконтактная дебетовая карта.

В Monese утверждают, что среди пользователей сервисом уже более 40 тыс человек, из 179 стран, которые в общей сложности совершили более 1,8 млн транзакций объемом 150 млн фунтов стерлингов. Сейчас целью проекта является расширение на континенте.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что миллионы европейцев не имеют доступа к банковской системе.

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По материалам finextra.com