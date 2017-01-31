MPOS-терминалы становятся выгодными

Провайдер мобильных POS-терминалов Square делает скидки на процессинг электронных платежей

Square поощряет мелких торговцев принимать оплату с iPhone. Для того, чтобы им было выгодно принимать к оплате кошелек этого бренда, первые $12 тыс, проведенные через mPOS-терминалы Square c этого бумажника, не будут облагаться комиссией. Экономия малого бизнеса составит $350.

Компания даже готова предоставить продавцам обучающие материалы по расчету с мобильного через терминалы Square.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что компания Square не намерена постоянно обслуживать небольшие магазины «за углом». Компания собирается увеличить поставки mPOS-терминалов в крупные торговые сети.

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