Мобильный шопинг стимулирует рост онлайн-продаж

Мобильные платежные сервисы внушили потребителям уверенность в том, что их персональная и финансовая информация находится в сохранности

Объем глобальной индустрии мобильных платежей достигнет 3,39 трлн долларов к 2022 году. С 2016 по 2022 год объем будет расти на 33,4% в год, согласно исследованию компании Allied Market Research.

Объем мобильных расходов начал стремительно увеличиваться в 2016 году. Такие мобильные платежные сервисы, как Apple Pay, внушили потребителям уверенность в том, что их персональная и финансовая информация находится в сохранности.

Шоперы со смартфонов поспособствовали рекордному росту расходов на онлайн-покупки: в Великобритании показатель достиг 133 млрд фунтов стерлингов в 2016 году.

Статистика по мобильным платежам тоже позитивная. В ноябре прошлого года потребители потратили 2,9 млрд фунтов стерлингов с помощью данной технологии, что на 184% выше, чем в аналогичный период прошлого года, когда бесконтактные платежи в Великобритании впервые достигли 1 млрд фунтов стерлингов за один месяц.

В Allied Market Research утверждают, что такой стремительный рост расходов на онлайн-покупки напрямую связан с активностью потребителей, которые отовариваются через мобильные телефоны. Появление смартфонов с большими экранами позволяет потребителям с легкостью просматривать веб-сайты, выбирать и покупать товары.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что рынок мобильных платежей стремится к триллиону.

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По материалам paymenteye.com