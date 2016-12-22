Мошенники пользуются ситуацией с ПриватБанком для выуживания реквизитов карт

Эксперты просят держателей карт не сообщать конфиденциальную информацию позвонившему от имени банка

Телефонные мошенники орудуют в Украине не первый год. Они действуют по привычным схемам: звонят пользователю, представляясь сотрудником банка или государственных органов, и под предлогом обеспечения дополнительной безопасности выведывают всю конфиденциальную информацию по карте (номер, срок действия, CVV2-код). В свете последних событий на банковском рынке Украины мошенники начали использовать еще один предлог для выуживания платежной информации.

Как сообщают некоторые пользователи в Facebook, им поступали звонки из якобы колл-центра Ощадбанка. Звонивший сообщал о том, что ПриватБанк объединяют с Ощадбанком, поэтому клиенту необходимо перевести деньги с карты первого банка на карту второго. Для этого пользователя просили назвать все данные по карте (номер, срок действия, CVV2-код). Рассказом одной из таких потенциальных жертв поделилась на своей странице в соцсети руководитель сети региональных пресс-офисов ПриватБанка Инна Музычук.

Вишинг — именно такое название носит телефонное мошенничество — набирает популярность в Украине. Киберпреступникам не нужно взламывать базы данных банков. Достаточно позвонить потенциальной жертве, убедить ее в том, что звонит банковский работник, представитель правоохранительных органов или покупатель. Согласно исследованию, 76% украинцев, которым звонят мошенники, в итоге сами сообщают им данные своих карт. Эксперты неустанно напоминают, что сотрудники банков и госорганов никогда и ни при каких обстоятельствах не звонят держателям платежных карт с требованием предоставить номер карты, срок ее действия и CVC2/CVV2-код. Больше о вишинге и способах защитить свои финансы — читайте в нашем материале.

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