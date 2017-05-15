На чём зарабатывают свои миллиарды крупнейшие ИТ-компании мира

Гаджеты, реклама, торговля и приложения — вот источники дохода крупнейших технологических компаний мира

Visual Capitalist собрал данные о доходе и прибыли пяти компаний-гигантов в сфере технологий — Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. В инфографике также указаны данные об источниках прибыли каждой из компаний, начиная от продажи гаджетов, до рекламы, приложений и торговли.

Эти пять компаний являются самыми дорогими, как на американском, так и на глобальном рынке. Размер их общей рыночной капитализации достигает 2,9 трлн долларов. В 2016 году их общий доход составил 555 млрд долларов, а чистая прибыль — 94 млрд долларов.

Основными источниками дохода Apple являются продажи гаджетов iPhone, iPad и Mac.

Компания Alphabet зарабатывает на рекламе, своих проектах Google Play, Pixel и Android.

Microsoft больше всего прибыли приносят Office, Windows Server, Microsoft Azure и Xbox.

Основной источник дохода Amazon — это онлайн-торговля.

Социальная сеть Facebook зарабатывает на рекламе, а ее рыночная капитализация составляет 434 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple запустит P2P-платежи и дебетовые карты. Apple уже проводит переговоры с партнерами в индустрии платежей с целью запуска собственного сервиса, который мог бы конкурировать с Venmo. Apple также ведет переговоры с компанией Visa для запуска собственных предоплатных карт, которые можно было бы привязать к P2P-сервису.

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По материалам visualcapitalist.com