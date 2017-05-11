На рынке международных денежных переводов в Украине появился новый игрок

Международная платежная система TYME вывела на рынок Украины новый продукт

Международная платежная система TYME вывела на рынок Украины новый продукт – мгновенные «Денежные переводы TYME». Система денежных переводов TYME работает по всей территории Украины наряду с такими системами переводов как Western Union и MoneyGram.

Международные переводы TYME доступны в Украине, Германии, Великобритании, Израиле, Польше, ОАЕ, Турции, Чехии, Швеции. В течение месяца в портфеле МПС TYME появятся свыше 40 стран с более чем 100 000 отделений приема-выдачи переводов, включая такие страны как США, Канада, Австралия, Кипр.

Внутриукраинские денежные переводы TYME можно найти в более чем 3000 пунктах приема-выдачи, включающие отделения банков-партнеров системы и терминалы самообслуживания TYME.

Руководитель направления денежных переводов TYME Марина Немкова отмечает:

«На рынке денежных переводов сегодня наблюдается существенный спрос на данный сервис как со стороны рядовых потребителей услуги так и со стороны бизнеса, банков и небанковских финансовых учреждений. По данным НБУ объём денежных переводов в Украину в 2016 году составил 5,4 млрд долларов и прогнозируется рост в 2017 за счет увеличения количества трудовых мигрантов в США и страны ЕС. Рост конкуренции в сегменте денежных переводов очень важен, так как делает услугу качественнее и доступнее для конечного пользователя. Мы постарались сделать наш продукт максимально надежным, удобным и недорогим для пользователя. В МПС TYME на данный момент зарегистрировано 33 участника, включая участников нерезидентов. Большой плюс TYME в оперативности, компетенции и наличии всех необходимых инструментов для полноценной работы на рынке денежных переводов. Приглашаем к партнерству с TYME как международные системы денежных переводов и финансовые учреждения, так и украинские банки и небанковские финансовые компании».

Международная платежная система TYME зарегистрирована в Украине и обрабатывает свыше 40 млн транзакций в год. Под брендом TYME в Украине работает свыше 3000 терминалов самообслуживания. В декабре 2015 года МПС TYME прошла плановую проверку НБУ, в 2016 году получила Генеральную валютную лицензию (№190 от 25.05.2016), что позволило системе выйти на международный рынок. Основной фокус компании – сегмент денежных переводов и работа в качестве PSP агрегатора на украинском и международном рынках. Подробную информацию об адресах пунктов приема-выдачи переводов и тарифах системы можно получить на сайте компании www.tyme.ua