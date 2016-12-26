Нацбанк будет мониторить погашение кредитов

Национальный банк Украины намерен создать кредитный реестр
Национальный банк Украины намерен создать кредитный реестр в следующем году. Процесс его создания начнется еще до принятия соответствующего закона. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в интервью FinClub.
Создание кредитного реестра начнется уже в 2017 году, добавил Ваврищук.
Кредитный реестр НБУ — это аналог частных бюро кредитных историй, но не для физических, а для юридических лиц. Преимущество кредитного реестра состоит в том, что с его помощью банки смогут мониторить обслуживание кредита заемщиками в других финучреждениях.
В Нацбанке утверждают, что не будут требовать кредитную историю своих заемщиков — учитываться будут только новые кредиты.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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По материалам finclub.net