Назван крупнейший в мире рынок e-commerce по объему транзакций

На этот рынок приходится 40% глобального объема транзакций в e-commerce

Китай остается самым крупным рынком электронной коммерции в мире по объему транзакций. На рынок Китая приходится 40% глобального объема транзакций в e-commerce.

Согласно данным Министерства торговли, в 2016 году объем транзакций на платформах электронной коммерции достиг 3,8 млрд долларов, что на 19,8% выше, чем в предыдущем году.

В прошлом году объем транзакций в сфере услуг, которые относятся к сектору e-commerce, достиг 357,5 млрд долларов, превысив показатель 2015 года на 23,7%.

В основном рост происходит за счет растущего количества пользователей интернета, число которых достигло 731 млн человек, а это — 53,2% населения страны. Из них 467 млн, или 63,8%, отовариваются онлайн, а 441 млн пользуются мобильными телефонами для заказа товаров (рост на 29,8% по сравнению с прошлым годом).

Еще одна причина стремительного развития рынка e-commerce в Китае — это расширение площадок Taobao и Tmall, а также платформы JD.com.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайцы тратят со смартфонов триллионы долларов в год. Популярность мобильных платежей в Китае растет после запуска мобильных кошельков AliPay и WeChat. С момента запуска эти два сервиса постоянно увеличивают свою долю в безналичных платежах.

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По материалам thepaypers.com