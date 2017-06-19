Названа самая кибербезопасная страна Европы

Международный союз электросвязи составил Глобальный индекс кибербезопасности

Согласно Глобальному индексу кибербезопасности 2017, составленному Международным союзом электросвязи (International Telecommunication Union), Эстония занимает пятое место в мире и первое место в Европе в рейтинге кибербезопасности.

В топ-5 стран глобального рейтинга входят Сингапур, США, Малайзия, Оман и Эстония. Всего в списке 195 стран. В Европе лидирую Эстония, Франция и Норвегия.

Глобальный индекс кибербезопасности (Global Cybersecurity Index) составляется на основе пяти критериев: законодательство, технический потенциал, организационный потенциал, темпы наращивания потенциала и кооперация.

Начиная с 2007 года, когда Эстония стала первой страной в мире, ставшей жертвой киберконфликта, сектор кибербезопасности здесь стал развиваться с завидной активностью. Эстония подписала договора о развитии сферы кибербезопасности с Австрией, Люксембургом и Южной Кореей.

Среди стран СНГ первое место рейтинга занимает Грузия, второе — Россия, третье — Белоруссия. Украина в отчете упоминается в группе «развивающихся» («maturing») стран в секторе кибербезопасности.

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