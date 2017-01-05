Названа самая зависимая от гаджетов нация

Шведский оператор мобильной связи провел исследование, которое охватило жителей 32 стран мира

Финны – самая зависимая от гаджетов нация. Такие результаты показало исследование, проведенное шведским оператором мобильной связи Tefficient.

В первой половине 2016 года, жители Финляндии использовали вдвое больше интернет-трафика на мобильных телефонах и планшетах, чем жители Южной Кореи, которые оказались второй самой зависимой от гаджетов нацией в мире. Исследование охватило жителей 32 стран.

Пользование интернетом в Финляндии стоит очень дешево, что и стало одной из причин сверхактивности финнов в Сети. Этим фактом обеспокоено Министерство здравоохранения страны.

Недавно Служба здоровья и социальных услуг города Хельсинки, столицы Финляндии, даже выпустила социальный ролик, призывающий родителей расставить приоритеты.

В ролике под названием «Халатность – современное насилие», на который многие родители отреагировали крайне негативно, мать мониторит интернет, пока ворон забирает у нее из-под носа ребенка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что зависимость от гаджетов стимулирует мобильный банкинг.

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По материалам gadgetsnow.com