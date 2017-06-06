Какие компании производят самые популярные носимые устройства

По данным International Data Corporation (IDC), в течение первого квартала 2017 года рынок носимых устройств демонстрирует устойчивый рост

За отчетный период в мире было продано 24,7 млн носимых устройств. Это на 17,9% больше, чем в первом квартале 2016 года (20,9 млн). Список лидеров на мировом рынке носимой электроники возглавили компании Xiaomi и Apple. Их доли на рынке составили 14,7% и 14,6% соответственно. Следом за этими производителями в списке идут Fitbit, Samsung и Garmin.

Компания Fitbit потеряла позиции, поскольку пользовательский спрос сдвинулся с фитнес-трекеров в сторону смарт-часов и других носимых устройств. Это позволило Xiaomi продвинуть свои недорогие устройства на китайском рынке, а Apple — усилить свою позицию ведущего мирового поставщика смарт-часов. Теперь вопрос в том, смогут ли Xiaomi и Apple удержать лидерство после того, как они вытеснили Fitbit. Такое мнение высказал Рамон Ламас, менеджер по исследованиям IDC.

Рынок пока находится на первом этапе развития, когда компании сосредоточены на популяризации носимых устройств среди пользователей.

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