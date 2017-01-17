Названы самые инновационные экономики мира

Украина в рейтинге опустилась на одну позицию

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых инновационных экономик мира под названием Innovation Index. В этом году Украина в рейтинге потеряла одну позицию и оказалась на 42 месте.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Южная Корея. Швеция заняла второе место, Германия — третье. Также в первой десятке Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Bloomberg составляло рейтинг, учитывая результаты каждой страны в следующих сферах:

— исследования и разработки (Research & Development, R&D)

— производство с добавленной стоимостью

— продуктивность

— количество публичных высокотехнологичных компаний

— уровень высшего образования

— количество экспертов в сфере исследований и разработок

— патентная активность

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы самые инновационные компания мира.

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По материалам bloomberg.com