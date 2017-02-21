Названы следующие две страны для Apple Pay

Запуска мобильного платежного сервиса ждут еще в двух европейских странах

Мобильный платежный сервис Apple Pay вскоре может запуститься в Германии и Италии. Такие выводы сделали СМИ после того, как на сайте компании Apple были замечены примеры инструкций по использованию платежного сервиса на немецком и итальянском языках польским веб-сайтом iMagazine.

Сейчас сервис доступен в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Китае, Сингапуре, Швейцарии, Франции, Гонконге, России, Новой Зеландии, Японии и Испании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что транзакции с Apple Pay выросли на 50%.

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По материалам nfcworld.com