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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Названы следующие две страны для Apple Pay

21.02.2017 16:15

Запуска мобильного платежного сервиса ждут еще в двух европейских странах

Apple Pay Германия Италия

Названы следующие две страны для Apple Pay. Фото: imagazine.pl

Мобильный платежный сервис Apple Pay вскоре может запуститься в Германии и Италии. Такие выводы сделали СМИ после того, как на сайте компании Apple были замечены примеры инструкций по использованию платежного сервиса на немецком и итальянском языках польским веб-сайтом iMagazine.

 

Сейчас сервис доступен в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Китае, Сингапуре, Швейцарии, Франции, Гонконге, России, Новой Зеландии, Японии и Испании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что транзакции с Apple Pay выросли на 50%.

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По материалам nfcworld.com

Рубрики: AppleЕвропаЕвросоюзМобильные платежиНовости

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