НБУ намерен снизить карточные комиссии в Украине

Банковскую комиссию interchange и общую банковскую комиссию за обслуживание карточных операций будут снижать поэтапно
Национальный банк поддерживает введение в Украине ограничений на суммы комиссий при карточных расчетах.
Об этом сообщила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
Рожкова добавила, что размер комиссии должен быть очерчен на законодательном уровне.
В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №6573 («О платежных системах и переводах средств в Украине в части вознаграждения во время проведения эквайринга»), которым предлагается резко сократить банковскую комиссию interchange и общую банковскую комиссию за обслуживание карточных операций.
В законопроекте предлагается сделать interchange фиксированной и поэтапно снижать в ближайшие три года:
— с 2018 — 1% от суммы операции
— с 2019 — 0,65%
— с 2020 — 0,3%
Общий размер банковской комиссии хотят снижать в такой динамике:
— до 31 декабря 2018 — 1,5 % от суммы операции
— до 31 декабря 2019 — 1%
— с 1 января 2020 — 0,5%
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Украина будет хранить госинформацию на Blockchain. Применение новой технологии для заключение сделок существенно упростит и удешевит процедуру.
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По материалам ubr.ua