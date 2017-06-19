НБУ намерен снизить карточные комиссии в Украине

Банковскую комиссию interchange и общую банковскую комиссию за обслуживание карточных операций будут снижать поэтапно

Национальный банк поддерживает введение в Украине ограничений на суммы комиссий при карточных расчетах.

Об этом сообщила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Рожкова добавила, что размер комиссии должен быть очерчен на законодательном уровне.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №6573 («О платежных системах и переводах средств в Украине в части вознаграждения во время проведения эквайринга»), которым предлагается резко сократить банковскую комиссию interchange и общую банковскую комиссию за обслуживание карточных операций.

В законопроекте предлагается сделать interchange фиксированной и поэтапно снижать в ближайшие три года:

— с 2018 — 1% от суммы операции

— с 2019 — 0,65%

— с 2020 — 0,3%

Общий размер банковской комиссии хотят снижать в такой динамике:

— до 31 декабря 2018 — 1,5 % от суммы операции

— до 31 декабря 2019 — 1%

— с 1 января 2020 — 0,5%

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина будет хранить госинформацию на Blockchain. Применение новой технологии для заключение сделок существенно упростит и удешевит процедуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безналичная Украина: украинцы стали чаще платить картой и реже снимать наличные

По материалам ubr.ua