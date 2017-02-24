НБУ назвал системно важные банки

Список системно важных банков остался без изменений по сравнению с прошлым годом

Национальный банк Украины оставил список системно важных банков без изменений.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Решением Правления Национального банка Украины № 100-рш от 23 февраля 2017 года определены системно важные банки на 2017 год: ПАО КБ «Приватбанк», АО «Укрэксимбанк» и АО «Ощадбанк». Эти три банка имели статус системно важного в течение 2016 года.

Системно важные банкм – это банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.

К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ будет ограничивать инвестиции украинцев в РФ.

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