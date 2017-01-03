Новый рекорд: цена биткоина снова выросла

Первый день Нового года стал очень успешным для криптовалюты

В первый день торгов в 2017 году цена биткоина превысила отметку в 1,000 долларов на CoinDesk Bitcoin Price Index впервые с января 2014 года.

За 2016 год цена криптовалюты увеличилась более, чем на 100%.

По прогнозам экспертов, 2017 год станет очень успешным для биткоина – цена криптовалюты наконец превысит свой рекорд в 1,216.7 доллара, который был поставлен в 2013 году.

Сейчас биткоин торгуется на уровне в 1,016.94 доллара за монету.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам coindesk.com