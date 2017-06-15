Новый вирус-вымогатель атакует технику Apple

Вирус шифрует данные компьютера и угрожает их удалением в случае, если выкуп не будет выплачен

Вирусы-вымогатели биткоинов наносят все более разрушительные атаки. Чего стоит только недавняя атака Wannacry – вируса-вымогателя, жертвами которого стали компании в более, чем 100 странах по всему миру, а ущерб от него был оценен в более чем 1 млрд долларов.

Недавно исследователи Fortinet обнаружили новый вирус — Macransom, который атакует исключительно системы Apple. Вирус шифрует данные компьютера и угрожает их удалением в случае, если выкуп не будет выплачен. Сумма выкупа составляет 0,25 биткоина. Хотя Macransom и не такой сложный, как Wannacry, первый также можно купить в даркнете, что может стать причиной широкой распространенности вируса.

Помимо Macransom, одним из самых опасных считается Macspy — новый вирус, который позволяет хакеру полностью контролировать удаленный компьютер Apple.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Microsoft приобретет компанию по кибербезопасности. Американская компания Hexadite использует машинное обучение для расследования кибератак и уменьшения ущерба для бизнеса. Компания имеет собственный научно-исследовательский центр, который находится в Израиле. Инвесторами Hexadite являются Hewlett Packard Ventures и венчурные компании TenEleven и YL Ventures.

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По материалам news.bitcoin.com