Объем карточных онлайн-платежей удвоится к 2021 году — исследование

Ключевую роль в развитии рынка карточных онлайн-платежей играет безопасность платежной информации потребителей

В 2015 году объем глобальных карточных онлайн-платежей вырос на 26% и достиг 2,7 трлн долларов, что составляет 12% всех расходов с платежных карт. Такие данные выявило исследование «Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021».

Среди ключевых факторов, которые вызвали такой рост:

— рост показателя проникновения интернета и количества владельцев смартфонов по всему миру,

— растущее количество мерчантов, которые запускают собственные онлайн-магазины,

— развитие мобильной коммерции,

— сервисы, которые упрощают онлайн-платежи.

Исследование показало, что ранее многие держатели платежных карт отказывались от онлайн-покупок из соображений безопасности своей платежной информации. Однако по мере усовершенствования мер безопасности в секторе e-commerce, все больше потребителей начинают отовариваться в интернет-магазинах.

Согласно прогнозам, с 2015 по 2021 год объем карточных онлайн-платежей достигнет 6 трлн долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что потребители стали чаще расплачиваться пластиковыми картами. Количество покупок, совершенных с дебетовых и кредитных карт, более чем удвоилось за последние 10 лет, в основном благодаря бесконтактным и онлайн-платежам.

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По материалам paymentscardsandmobile.com