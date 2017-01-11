Объем мошенничества в e-commerce вырос на 113%

Эксперты советуют более тщательно проверять системы аутентификации пользователей

В прошлом году количество кибератак в сфере электронной коммерции выросло на 113%. Такие данные приводит компания Electronic Funds Transfer Association (EFTA).

Эксперты EFTA советуют более тщательно проверять аутентификацию пользователей, что поможет минимизировать возвраты платежей, к чему, собственно, и стремятся мерчанты. Потребители, в свою очередь, ожидают удобства и более надежных систем защиты от мошенничества и кражи личных данных.

Так, в 2016 году онлайн-торговцы потратили 23% своего операционного бюджета на мошенничество и возврат платежей. Тем более, что при онлайн-покупках возврат платежей происходит в 49% случаях, что в три раза выше, чем при обычных покупках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам banks.eu