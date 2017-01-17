Объем рынка мобильных платежей будет расти на 33% в год

Компания Allied Market Research опубликовала свой прогноз для рынка мобильных платежей до 2020 года

Объем рынка мобильных платежей достигнет 3,338 млрд долларов к 2020 году. Совокупный среднегодовой темп роста составит 33,4%, прогнозируют в компании Allied Market Research.

В частности, большой потенциал имеет технология NFC. По прогнозам, совокупный среднегодовой темп роста рынка NFC составит около 36% до 2022 года. Что касается способов проведения транзакций, в 2015 году на СМС приходилось около 54% всей доли на платежном рынке. Далее последовали WAP-платежи.

Ожидается, что самый стремительный рост мобильных платежей будет наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам nfcworld.com