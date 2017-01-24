Обувь в дополненной реальности: бренд спортивной одежды внедрил технологию AR

Клиенты Nike смогут создавать обувь разных цветов, используя технологию дополненной реальности

Многое приходит на ум, когда мы слышим словосочетание «дополненная реальность». Многое, но точно не обувь.

Наверное, именно по этой причине мы не топ-менеджеры в компании Nike, которая внедряет технологию дополненной реальности (augmented reality, AR), благодаря чему клиенты компании смогут проектировать спортивную обувь разных цветов, используя при этом технологию французской фирмы SmartPixels.

Однако, пока что технология Nike имеет несколько ограничений. Во-первых, чтобы создавать обувь с помощью технологии AR, необходимо использовать только планшеты магазинов Nike. Технология не будет работать с вашим домашним девайсом по причине того, что цвет проектируется на реальную обувь через голограмму.

К тому же, программа работает только с трема моделями кроссовок: AirMax, LunarEpic Low и Cortez.

Сейчас технология доступна только в магазине Nike на Елисейских полях в Париже.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что к 2021 году количество пользователей технологией виртуальной реальности вырастет на 147%.

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По материалам pymnts.com