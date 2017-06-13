Британский мобильный банкинг Monitise купит компания из США

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Провайдер технологических решений для финансовых компаний Fiserv собирается приобрести мобильный банкинг Monitise. Компанию оценивают в 70 млн фунтов стерлингов или 2,9 пенсов за акцию.

В штате мобильного банка работает более 400 сотрудников. Годовой доход достиг 67,6 млн. фунтов стерлингов за финансовый год, завершившийся 30 июня 2016. А убытки за тот же период составили 243 млн фунтов. Компании так и не удалось выйти на прибыль за 13 лет работы на рынке. А последние два года компания постоянно испытывала трудности из-за невозможности соответствовать быстро меняющемуся ландшафту мобильного банкинга.

Предложение американской компании Fiserv предполагает выплату премии в 26,1% к стоимости акций Monitise (2,30 пенса) на момент закрытия торгов 12 июня 2017. Но даже эта сумма далека от стоимости акций в «хорошие» для Monitise времена. Капитализация фирмы достигала 2 млрд фунтов стерлингов на фоне высоких ожиданий на рынке мобильных банковских услуг.

Бизнесмен ожидает, что эта сделка не отразится на обслуживании клиентов сервиса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Европейский мобильный банк запускает счета для бизнеса. Новое предложение Revolut будет доступно британским и европейским бизнесменам. С его помощью они смогут регистрировать мультивалютные счета.

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