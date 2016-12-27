Пароли: доверять или нет? (инфографика)

Статистика доказывает, что пароли делают компании и отдельных людей уязвимыми к кибермошенничеству

Использование паролей в качестве основного способа защиты информации — очень ненадежная практика. Согласно статистике, пользователь не в состоянии запоминать сложные и уникальные пароли для 10-20 приложений, поэтому проблема паролей становится все более актуальной.

Так, существует несколько причин, почему стоит отказаться от паролей и переключиться на другие способы защиты информации:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple будет узнавать пользователей по венам.

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