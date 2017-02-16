PayPal приобретает канадскую компанию

PayPal будет предоставлять сервис оплаты счетов потребителям, не охваченным банковскими услугами

PayPal приобретает североамериканскую процессинговую компанию TIO за 233 млн долларов. Новое приобретение позволит PayPal предоставлять сервис по оплате счетов и охватить потребителей, ограниченных в доступе к банковским услугам.

Компания TIO, штаб-квартира которой находится в канадском городе Ванкувере, обслуживает клиентов не охваченных банковскими услугами с помощью сети, состоящей из 900 киосков самообслуживания, 65 тыс точек в торговых зонах, мобильных и онлайн-сервисов.

В 2016 фискальном году компания обработала транзакций на сумму более 7 млрд долларов по 14 млн потребительских счетов.

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По материалам finextra.com