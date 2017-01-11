PCI расширил защиту мобильных платежей

Мобильные платежи нуждаются в надежной защите

Совет по стандартам безопасности PCI (PCI SSC) обновил правила производства и обработки платежных карт, включив в него защиту мобильных платежей. Card Production and Provisioning Security Requirements (требования к выпуску и обеспечению работы платежных карт) версии 2.0 доступны на сайте ведомства.

Этот стандарт обеспечивает более надежную защиту платежной информации клиентов в процессе производства и использования карт

Версия 2.0 расширяет и добавляет новые элементы к существующим требованиям безопасности для провайдеров, которые используют для платежей технологию HCE или безопасный элемент (SE).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что EMVCo и PCI SSC работают над новой системой аутентификации. Запуск 3DS 2.0 сделает процесс онлайн-покупки более безопасным.

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