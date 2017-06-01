Платежи по отпечатку пальца: в одной из стран запустили новый сервис

Финтех-компания Eazy Financial Services объявила о запуске своей биометрической платежной сети в Бахрейне

Клиенты банков, участвующих в инициативе, смогут зарегистрировать свои отпечатки пальцев в системе. Это позволит им подтверждать транзакции в любом банкомате или POS-терминале, используя вместо пластиковой карты отпечаток пальца.

Разработка необходимой платежной инфраструктуры пока проводится в Бахрейне, а со временем Eazy планирует расширить свою деятельность на весь ближневосточный регион.

Компания будет использовать интеллектуальную платформу обработки транзакций Authentic, которая обеспечивает контролируемость и высокую скорость проведения платежей.

Платформу Authentic можно интегрировать в любой банкинг и систему (к примеру, для выявления мошенничества). Она также принимает любые транзакции с любого устройства, источника или системы, авторизует их, проверяет их подлинность и перенаправляет в любой пункт назначения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, в каких странах активнее всего используют биометрию. Это удалось определить по результатам опроса 12 тыс человек из 11 стран и территорий.

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По материалам thepaypers.com