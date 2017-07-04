Путешествия во времени: кошелек Curve анонсировал уникальный платежный сервис

Расплатиться одной картой, а потом вспомнить, что на другой больше бонусы? Для таких случаев предусмотрена новая опция Curve



Мобильный кошелек Curve, который предлагает пользователям хранить на одном «пластике» все свои платежные карты и управлять ими со смартфона, запускает необычную функцию — «Go Back in Time». С ее помощью клиент сможет расплатиться в магазине одной картой, а затем преключить транзакцию на другую кредитку. Сделать это можно прямо в мобильном приложении в течение двух недель с момента платежа.

Новая опция избавит пользователей как от необходимости вручную перепроводить транзакцию, так и от комиссии за случайное использование не той карты. Благодаря «Go Back in Time» для смены карты пост-фактум будет достаточно лишь одного клика.

По данным Curve, его картами в бета-режиме пользуется 50 тыс клиентов. Они уже совершили платежей на 50 млн фунтов стерлингов. В этом году Curve планирует полномасштабный запуск.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Square анонсировала выпуск платежных карт. Клиенты смогут пополнять карточку Square Cash и использовать ее для совершения покупок, без необходимости перечислять средства на обычную дебетовую карту.

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