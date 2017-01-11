Платинум Банк признан банкротом

Платинум Банк не достиг положительного значения капитала



10 января 2017 Правление Национального банка Украины отнесло «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных. Такое решение соответствует требованиям статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

По результатам диагностического исследования, проведенного в первой половине 2016 года, Платинум Банк нуждался в докапитализации. Финучреждение должно было обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

Однако несмотря на все усилия банка (план по реструктуризации, ряд мероприятий по докапитализации), по состоянию на 1 января 2017 банк не достиг положительного значения капитала. Исходя из этого НБУ принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Национальный банк отмечает, что 97% (197 тыс человек) всех вкладчиков ПАО «Платинум Банк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Структура собственности банка признана непрозрачной в июне 2016 года. Кроме того, Платинум Банк попал в топ-10 самых убыточных банков Украины по итогам первых трех кварталов 2016.

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