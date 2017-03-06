Популярность мобильных платежей в США растет

Потребители «очень довольны» мобильными платежными приложениями, которыми они пользуются
Около 20% обладателей смартфонов в США используют мобильные платежные приложения для оплаты покупок в физических магазинах. Такие данные выявило исследование Parks Associates.
Самым популярным платежным приложением является PayPal – его используют 63% потребителей. Собственное приложение Starbucks предпочитают 38% опрошенных.
80% участников исследования «очень довольны» приложением, которым они пользуются.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что рынок мобильных платежей в Китае достиг впечатляющих результатов.
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По материалам nfcworld.com