Потребители все чаще становятся жертвами утечки данных: кто виноват?

Кого обвиняют потребители в краже их персональной и финансовой информации?

Потребители массово перекладывают ответственность за защиту своих персональных данных на организации, хранящие их данные. Об этом сообщает компания Gemalto в отчете по результатам недавно проведенного исследования.

В исследовании приняли участие 9 тыс потребителей из Австралии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции, Германии, России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Японии, Великобритании и США.

70% респондентов считают, что ответственность за защиту и безопасность их данных лежит на компаниях. Только 30% считают, что отвечают за свою защиту сами.

При этом, всего 29% опрошенных считают, что компании серьезно относятся к защите их персональных данных. 58% считают, что имеют все шансы стать жертвами кражи персональных данных в любой момент.

Так, в 2013 году 4,8 млрд записей данных были раскрыты путем кражи персональных данных. Кража считается основным типом утечки данных, на который приходится около 64% всех утечек данных.

Несмотря на то, что только 11% респондентов считают, что в сети нет опасных приложений или веб-сайтов, они не уменьшают свою активность в сети:

— 59% считают соцсети наиболее опасными, при этом, 80% продолжают активно ими пользоваться;

— 34% опрошенных считают, что, пользуясь мобильным или интернет-банкингом, они легко могут стать жертвами кибермошенников. Несмотря на это, 87% продолжают активно пользоваться этими сервисами;

— Потребители активно скупаются в интернете во время Черной пятницы и зимних праздников даже вопреки тому, что допускают повышение активности киберпреступников именно в этот период.

58% респондентов уверены, что когда-нибудь все-таки станут жертвами утечки данных и что организации должны быть подготовлены к тому, что могут потерять бизнес в результате такого инцидента.

Большинство опрошенных утверждают, что не стали бы пользоваться сайтом розничного торговца (60%), банка (58%) или соцсети (56%), если бы там была допущена утечка данных.

66% заявили, что не стали бы сотрудничать с компанией, которая стала жертвой утечки финансовой или конфиденциальной информации.

Исследование выявило, что жертвами утечки финансовой информации стали 21% потребителей. Жертвами мошеннического использования персональных данных и кражи персональных данных стали 15% и 14% соответственно. 36% жертв утечки данных обвиняют в этом мошеннические веб-сайты.

Также, многие потребители пострадали от перехода по плохой ссылке (34%) и фишинга (33%). При этом, 27% причиной данных инцидентов называют отказ систем защиты компаний.

В том, что касается интернет-банкинга, самым распространенным методом аутентификации остаются пароли. Так, 84% респондентов используют пароли для интернет-банкинга и 82% — для мобильного банкинга. В то же время, такие меры безопасности, как двухфакторная аутентификация (43% интернет- и 42% мобильных пользователей) и шифрование данных (31% интернет- и 27% мобильных пользователей) менее распространены.

Тоже самое можно сказать и о сфере торговли: лишь 25% респондентов, использующих учетные записи интернет-магазина, заявляют о том, что двухфакторная аутентийикация применяется ими на всех приложениях и веб-сайтах, а в социальных сетях только 21% используют аутентификацию для всех платформ. Только 16% всех респондентов признались, что имеют полное представление о том, что такое шифрование данных и как оно работает.

Харт также добавил, что внедрение и обучение по расширенным протоколам, таким как двухфакторная аутентификация и решения шифрования, должны показать потребителям, что к защите своих персональных данных надо относиться предельно серьезно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине рекордно выросло количество фишинговых сайтов.

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