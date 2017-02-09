Применение технологии блокчейн: Центробанк Японии дает красный свет

Несмотря на интерес к технологии распределенного реестра, Центробанк не намерен переходить к ее практическому применению

Центральный банк Японии не собирается применять технологию блокчейн в свои системы платежей и расчетов в ближайшее время, сообщают в учреждении.

Глава финтех-центра банка Масафуми Мия разъяснил, в чем, на самом деле заключалось тестирование технологии распределенного реестра, которое банк проводил в прошлом году.

Также, Мия утверждает, что результаты совместного исследования технологии блокчейн Банком Японии и Европейским Центральным Банком будут обнародованы в конце текущего года.

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Ранее сообщалось о том, что в Японии тестируют технологию распознавания лиц для платежей.

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По материалам coindesk.com