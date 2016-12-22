ПриватБанк снял ограничения на все услуги

ПриватБанк начнет предоставлять кредиты овердрафт, будет возобновлено начисление процентов
Сегодня, 22 декабря, клиентам ПриватБанка стали доступны все услуги финучреждения — национализированный банк снял все ограничения на свои сервисы. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шлапак.
Шлапак заверил, что клиенты банка снова смогут пользоваться всеми услугами и сервисами, которые финучреждение предоставляло ранее.
Он также прогнозирует скорое выведение временной администрации из банка.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк приостановил корпоративные платежи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда стабилизируется ПриватБанк: прогноз НБУ
По материалам ubr.ua