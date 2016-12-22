ПриватБанк снял ограничения на все услуги

ПриватБанк начнет предоставлять кредиты овердрафт, будет возобновлено начисление процентов

Сегодня, 22 декабря, клиентам ПриватБанка стали доступны все услуги финучреждения — национализированный банк снял все ограничения на свои сервисы. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шлапак.

Шлапак заверил, что клиенты банка снова смогут пользоваться всеми услугами и сервисами, которые финучреждение предоставляло ранее.

Он также прогнозирует скорое выведение временной администрации из банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк приостановил корпоративные платежи.

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По материалам ubr.ua