Регулятор США предостерегает против использования криптовалют

Опасения ФРС связаны с высокой вероятностью кибермошенничества в случае массового использования цифровых валют

Свои предостережения по поводу использования цифровых и криптовалют озвучил член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

В ходе конференции в Йельской школе права (Yale Law School) Пауэлл заявил, что собственные цифровые валюты центральных банков станут легкой мишенью для кибермошенников по всему миру.

Напомним, сейчас криптовалюта биткоин находится на пике своей стоимости. Успех биткоина эксперты связывают с предстоящим решением по регистрации торгуемого на бирже фонда биткоина Winklevoss Bitcoin ETF.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биткоин признан официальным платежным средством в Японии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сеть магазинов «Цитрус» начала принимать биткоины: как совершить оплату

По материалам pymnts.com