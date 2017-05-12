Ripple станет более децентрализованным, чем Bitcoin

Крупная финтех-компания Ripple анонсировала стратегию, которая поможет ей сделать свой блокчейн более децентрализованным, чем Bitcoin

Директор по технологиям Ripple Штефан Томас заявил, что у компании есть стратегия, с помощью которой технология Ripple станет более безопасной, эффективной и децентрализованной, чем Bitcoin.

В 2012 году Ripple Consensus Ledger (RCL) был разработан в качестве корпоративного публичного блокчейна — что и отличает RCL от Bitcoin – предназначенного для банков и провайдеров платежных услуг, а также для обработки трансграничных платежей.

Ripple получил изрядную долю критики со стороны крипто-сообщества с самого момента запуска. В основном, критика касалась того, что ее сеть слишком централизованная.

Однако, по словам Томаса, децентрализация и была целью, которую преследовал Ripple с самого начала.

На данном этапе децентрализация стала приоритетной задачей для Ripple на фоне привлечения к своей сети все большего количества клиентов, банков и провайдеров платежных услуг по всему миру.

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Ранее сообщалось о том, что к блокчейну Ripple присоединились еще 10 финучреждений. Они обратились к Ripple с расчетом на то, что технология блокчейн поможет решить проблемы недостаточной скорости, охвата и значительной затратности традиционных способов осуществления платежей.

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По материалам cryptocoinsnews.com