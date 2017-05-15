Кредиты на жилье будут оформлять роботы

Роботы начинают заменять банкиров, упрощая и ускоряя обслуживание клиентов

Австралийский банк Ubank, который обслуживает клиентов исключительно в цифровом формате, предложил своим клиентам новую услугу. Благодаря роботу RoboChat клиентам будет проще оформить кредит на жилье.

Виртуальный помощник поможет покупателям недвижимости оформить онлайн-заявление на получение средств. Благодаря использованию платформы IBM Watson Conversation, робот также сможет поддерживать беседу с клиентом на разговорном языке, отвечая на вопросы по 40 основным темам ипотечного кредитования. Такого результата удалось достичь благодаря анализу тысяч клиентских обращений в службы поддержки банка.

Несмотря на возможности RoboChat, банк не будет отказываться от обслуживания клиентов по телефону, в электронных письмах и онлайн-чате. Чат-бот — пока только дополнительный вариант для тех, кому нужны быстрые онлайн-ответы или тех, кто нуждается в помощи при оформлении онлайн-заявки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что украинцы будут получать займы по-новому. Клиенты ПриватБанка смогут оформлять рассрочку через мессенджер, пользуясь услугами бота @PrivatOchBot.

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