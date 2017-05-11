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PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017

Рынок POS-терминалов увеличится в 3 раза в ближайшие семь лет

11.05.2017 9:27

Рынок POS-терминалов в настоящее время оценивается примерно в 15 млрд долларов, однако по прогнозам, к 2024 году он достигнет 45 млрд долларов

Рынок POS-терминалов

Рынок POS-терминалов увеличится в 3 раза в ближайшие семь лет. Фото: novinite.com

Эксперты Global Market Insights убеждены, что в связи с все более частым использованием безналичных форм оплаты наблюдается активизация борьбы с отмыванием денег, мошенничеством и терроризмом. Чтобы помочь в этой борьбе и удовлетворить  потребности потребителей, рынок розничных POS-терминалов должен активно развиваться и расширяться.

С каждым новым технологическим решением процесс платежей становится более сложным, а компании вынуждены упорнее работать над обеспечением безопасности транзакций.

По данным исследования, в 2015 году 35% всей розничной доли POS-терминалов пришлось на супермаркеты. Аналитики ожидают, что в ближайшие несколько лет на этом рынке произойдет резкий скачок, поскольку все больше платежей станут цифровыми.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Shopify выпустит собственные платежные терминалы. Новый аппарат для считывания карт будет бесплатно предоставлен предпринимателям, уже работающим с Shopify.

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По материалам pymnts.com

Рубрики: МирНовости

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