Сегодня начнут выплаты вкладчикам двух банков-банкротов

В Фонде гарантирования напомнили, какие документы необходимо иметь при себе для получения выплат

Начиная с сегодняшнего дня, 16 января, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжит выплачивать компенсацию по депозитам клиентам двух банков — «Дельта Банка» и банка «Крещатик».

Что касается «Дельта Банка», то для получения депозитов клиентам этого банка следует обратиться в отделения банка-агента «Укргазбанк». Выплаты продолжаться до 24 февраля включительно.

Также, до 24 февраля клиенты обанкротившегося банка «Крещатик» смогут получить свои вклады в отделениях-банка-агента «ПУМБ».

Для получения выплат клиетам необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код. Наследникам вкладчиков заранее в ФГВФЛ нужно предоставить нотариально заверенную копию свидетельства на право на наследство.

С 16 января свои вклады начнут получать и клиенты «Инвестбанка».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что вкладчикам упростили получение компенсации по депозитам.

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По материалам segodnya.ua