Вкладчикам разрешили обращаться за выплатами без исполнительных документов

Фонд гарантирования вкладов упростил вкладчикам процедуру получения компенсации по депозитам: теперь они смогут обращаться в фонд за выплатами без исполнительных документов, имея на руках решение суда о выплате средств.

Так, согласно новым правилам, после 5 рабочих дней с момента принятия апелляционным судом решения вкладчик может обратиться в Фонд с заявлением о выплате компенсации по вкладам в ликвидируемом банке. При себе ему нужно иметь решение суда, вступившее в законную силу, копию паспорта и идентификационный код.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Верховна Рада приняла законопроект о защите вкладчиков.

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По материалам unian.net