Стало известно, сколько вкладчики Платинум Банка получат от ФГВФЛ

На данный момент Фонд гарантирования находится в поисках инвестора на выведение Платинум Банка с рынка

Вкладчики ликвидируемого Платинум Банка получат 4,9 млрд гривен от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Об этом сообщают в пресс-службе ФГВФЛ.

По данным Фонда, состоянием на 11 января вкладчикам могут быть компенсированы депозиты на общую сумму 4,9 млрд гривен.

Сейчас ФГВФЛ находится в поисках инвестора на выведение банка с рынка. Фонд будет принимать конкурсные предложения до 1 февраля.

Напомним, НБУ отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных 10 января 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украину наводнили ненастоящие 500 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет с украинскими банками в 2017 — прогнозы эксперта

По материалам ukranews.com