Что будет с украинскими банками в 2017 — прогнозы эксперта

Бывший заместитель главы НБУ поделился оптимистичным прогнозом для банков

Владислав Рашкован, экс-заместитель главы Нацбанка и партнер SD Capital спрогнозировал, что ждет банковскую систему Украины в 2017 году.

Количество банков на конец года будет не больше 75-80% против 95% сейчас. Часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется, остальные объединятся – максимум 5-6 сделок слияния банков во второй половине года. Это, если договорятся собственники.

Доля крупнейших 20 банков увеличится до 92-93% всех активов, доля второй группы локальных банков уменьшится до 2-2.5%. Доля иностранных и государственных банков (с учетом национализированного Привата) будет и дальше расти (до 82-85%), а локальных и российских — снижаться. Новых иностранных банков не будет, но сделки покупки активов банков будут продолжаться (в основном в рамках стратегии выхода российских банков).

Активы банковской системы на конец года составят 1.5-1.6 трлн грн. Средние ставки по кредитам на год в гривне корпоративным клиентам к началу осени 2017 года составят 13-15% при ожидаемой на конец 2017 года инфляции на уровне 8-9%. Дальнейшее снижение ставок по кредитам будет уже зависеть не от учетной ставки НБУ, ожидаемой инфляции или стоимости ресурсов, а от комплекса законопроектов, которые должен принять Парламент по защите прав кредиторов.

Без снижения величины кредитного риска ставка по кредитованию для лучших клиентов снижаться ниже 13-15% не будет. При этом депозитные ставки в гривне на год упадут ниже 10% при росте депозитной базы, как физлиц, так и юрлиц.

Кредитование будет развиваться точечно, не массово, несмотря на наличие ликвидности у банков. Сельское хозяйство, торговля, предэкспортное финансирование – область роста в 2017. В ритейле будет расти потребительское кредитование, в том числе через карточки, немного автокредитование. Не ожидаю значительного увеличения ипотечного кредитования – максимум 1-1.3 млрд грн новых кредитов.

Переход Привата в государственную собственность будет стимулировать миграцию клиентов в другие банки, в основном в топ-20 (Ощадбанк, Эксим, Укргаз, Райффайзен, Укрсоц, Альфа, Укрсиб, ОТП, ПУМБ, Кредит Агриколь, Прокредит, Сити), но могут также подтянуться вверх по активам и более мелкие банки (Восток, Тас, МИБ, Правекс).

С технологической стороны банки все так же не особо эффективно будут развивать диджитал каналы продаж и уводить клиентские транзакционные операции из отделений. Будут финтех кулибины, которые будут пытаться создать аналог Приват24, чтобы поконкурировать за клиентов Привата. Технологически это сложно, но возможно. Главное – оставаться в регуляторном поле и в выплате зарплат, и в получении наличных, и в валютном контроле, и в финансовом мониторинге. Но сashless операции все же будут увеличиваться.

По результатам года я ожидаю прибыль в платежеспособных банках, в т.ч. за счет увеличения операционного дохода, снижения затрат, хотя резервы все еще будут расти в рамках постановления 351 о кредитных рисках.

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