Сервис Android Pay стал доступен для пользователей еще в одной стране

Теперь мобильный платежный сервис работает в 13 странах мира

Мобильный платежный сервис компании Google, Android Pay, запустился в Тайване и теперь стал доступен для пользователей в 13 странах. Первыми сервисом смогут воспользоваться держатели кредитных карт Visa и Mastercard от банков-партнеров CTBC и First Bank. Список банков-партнеров «скоро» пополнится такими финучреждениями, как EnTie Bank, Hua Nan Bank и Shin Kong Bank.

Совершить платеж с помощью сервиса можно «во всех торговых точках, которые принимают бесконтактные платежи», включая PX Mart, Carrefour, Watsons и т.д.

Сейчас Android Pay доступен в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Гонконге, Польше, Новой Зеландии, Ирландии, Японии, Бельгии и России. Планы по расширению сервиса были анонсированы в ходе конференции Google I/O в прошлом месяце. Вскоре ожидается запуск сервиса в Бразилии и Испании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Google и PayPal упростят онлайн-шопинг с мобильных устройств. Пользователи Android Pay, которые подсоединили свои аккаунты PayPal, скоро смогут подтверждать оплату покупок с помощью отпечатка пальца, когда совершают покупки с мобильных устройств в браузере Chrome.

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По материалам nfcworld.com