Скорость онлайн-покупок: насколько быстро отовариваются европейцы

Как долго раздумывают европейцы перед совершением покупки в сети?

Потребители редко покупают товар в интернете сразу после того, как увидят его в онлайн-магазине. Для завершения покупки требуется время. Онлайн шопинг-платформа Shopalike проанализировала покупательское поведение европейских потребителей и выявила несколько интересных фактов.

Shopalike проводила исследование среди онлайн-потребителей в Чехии, Германии, Дании, Испании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Словакии в течение 18 месяцев. Было проанализировано 100 млн товаров из 160 категорий.

Итальянцы и испанцы отовариваются быстро

Исследование показало, что итальянцам требуется всего 8 минут, чтобы купить солнечные очки. Таким образом, этот товар стал самым быстро продающимся товаром в категории «аксессуары».

Онлайн-потребители в Испании также долго не раздумывают. Им необходимо не больше часа, чтобы пополнить свой гардероб и только полчаса, чтобы приобрести мебель в интернете.

Французским онлайн-потребителям требуется 8 часов, чтобы решиться на покупку кроссовок

Онлайн-потребители в Норвегии долго не раздумывают перед покупкой кроссовок на сайте онлайн-магазина – всего 10 минут. А вот французы предпочитают не спешить – на покупку спортивной обуви им потребуется более 8 часов. Среднеевропейский результат по этому товару – 2 часа 20 минут.

На покупку джинсов европейцу потребуется не более 2 часов. Но французы и здесь отличились – они будут раздумывать в среднем 20 часов перед покупкой джинсов онлайн.

В среднем покупка сумки в сети занимает у европейцев около 3 часов. Но не в Чехии – здесь женщины тратят около 15 часов перед совершением покупки данного аксессуара, хотя в среднем чехи тратят всего полчаса на покупку остальных товаров онлайн.

Покупку мебели необходимо обдумать

Мебель – это категория товаров, на покупку которой у европейских онлайн-потребителей уходит больше всего времени – в среднем 19 часов 20 минут. Поляки оказались самыми нерешительными, когда речь идет о покупки мебели – потребителям в Польше требуется в среднем 4 дня на покупку мебели в интернете.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что согласно исследованию Mastercard, миллионы европейцев не имеют доступа к банковской системе.

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По материалам ecommercenews.eu