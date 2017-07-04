Смартфонозависимость: в каких странах больше всего времени уделяют гаджетам

Самая зависимая от смартфонов нация уделяет этим девайсам в среднем 5 часов в день

Жители Китая в среднем уделяют использованию смартфонов три часа в день, занимая второе место в мире в рейтинге «смартфонозависимости». На первом месте — бразильцы, которые уделяют своим гаджетам в среднем по пять часов ежедневно. Такие результаты выявило исследование немецкой интернет-компании.

За бразильцами и китайцами следуют жители США, Италии, Испании, Южной Кореи, Канады и Великобритании, которые уделяют использованию мобильных телефонов более двух часов в день.

По данным британского консультанта по мобильным технологиям Тони Ахонена, пользователи проверяют свои смартфоны каждые 6,5 минут или 150 раз за 16 часов. При этом, дети часто берут пример со своих родителей: из 1 тыс детей, принявших участие в исследовании, 80,4% пользуются смартфонами.

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Ранее сообщалось о том, что китайцы тратят со смартфонов триллионы долларов в год. Общая сумма платежей китайских потребителей через платежные сервисы Alibaba и Tencent в 2016 году превысила 3 трлн долларов.

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По материалам chinadaily.com.cn